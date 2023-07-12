Министр обороны Израиля Йоав Галант сегодня прибудет с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает # со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Израиля.

В ходе визита, который продлится до 14 июля, Галант проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром обороны Закиром Гасановым, начальником Государственной пограничной службы Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.

«Целью визита в Азербайджан является укрепление стратегических отношений, политического сотрудничества и расширение связей в сфере безопасности и технологий между двумя странами. Ожидается, что в ходе встреч министр обороны обсудит со своими коллегами пути укрепления региональной стабильности», — говорится в сообщении Минобороны Израиля.