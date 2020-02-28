Министр обороны Азербайджанской Республики выразил соболезнование турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру Национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики в сирийском городе Идлибе, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения десятков военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в сирийском городе Идлибе в результате провокационной атаки.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе — это и наше горе тоже.

Выражаю уверенность в благополучном завершении контртеррористической операции, проводимой Вооруженными Силами Турции, и желаю Вам успехов».

| 2020-02-28T16:04:29+00:00 28 февраля 2020, 18:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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