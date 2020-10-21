Министерство обороны о ситуации на фронте

В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, сообщает Министерство обороны.

Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

В результате операции, проведенной Азербайджанской армией на Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике.

На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, а также большое количество оружия и боеприпасов. Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом.

На оборонительных участках 6-го и 7-го горнострелковых полков имеются убитые и раненые среди личного состава подразделений противника. Среди уничтоженных находится также заместитель командира полка Ваан Саркисян.

В ходе боев были выведены из строя 3 артиллерийские установки, несколько минометов и 3 грузовых автомобиля с личным составом.

Войска Азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта.