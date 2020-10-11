Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением

Армянские вооруженные силы, не соблюдая режим гуманитарного перемирия, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий, говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов. В результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

Ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении.