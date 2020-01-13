Министерство молодежи и спорта проводит конкурс

Министерство молодежи и спорта объявляет конкурс на разработку логотипа по случаю Дня молодежи Азербайджана, который ежегодно отмечается в нашей стране 2 февраля.

Об этом # сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Маммедова.

Согласно правилам конкурса, дизайнеры, художники и креативная молодежь должны представить на рассмотрение логотип, который будет отражать дату 02.02.2020. Заявки на конкурс принимаются до 18 января 2020 года.

Работы следует отправлять в формате jpg и cdr по адресу [email protected] с заголовком «Loqo 2020».