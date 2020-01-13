Министерство молодежи и спорта проводит конкурс 

Министерство молодежи и спорта объявляет конкурс на разработку логотипа по случаю Дня молодежи Азербайджана, который ежегодно отмечается в нашей стране  2 февраля.
Об этом # сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Маммедова.
Согласно правилам конкурса, дизайнеры, художники и креативная молодежь должны представить на рассмотрение логотип, который будет отражать дату 02.02.2020. Заявки на конкурс принимаются до 18 января 2020 года.
Работы следует отправлять в формате jpg и cdr по адресу [email protected] с заголовком «Loqo 2020».

Победитель конкурса получит диплом и приз в размере 1000 манатов.

| 2020-01-13T15:53:44+00:00 13 января 2020, 20:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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