По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова Министерство культуры Азербайджана проводит музыкальный фестиваль, который стартовал 12 ноября.

В день рождения Ф.Амирова — 22 ноября во Дворце Гейдара Алиева состоялось торжественное мероприятие, организация которого и стала причиной разразившейся полемики в соцсетях. Многие пользователи, среди которых были и известные деятели, посчитали, что мероприятие было организовано не на должном уровне.

Вскоре последовал официальный ответ Минкультуры.

Как сообщает #, завотделом искусств Министерства культуры АР Фарах Аджалова, обращаясь к журналистам и общественности, заявила:

«Cпасибо за ваши комментарии. К сожалению, на фоне слабой звукорежиссуры — а это было самым основным недостатком вчерашнего концерта, поблекли положительные моменты, а их тоже было немало. К большому сожалению, никто не отметил тот факт, что вчерашний концерт был далеко не единственным мероприятием, посвященным юбилею великого Фикрета Амирова и организованным Министерством Культуры.

Те, кто посчитал концерт «чиновничьей галочкой», наверняка не знает, что по инициативе «некомпетентных чиновников» Министерства культуры впервые за многие годы балет «1001 ночь» и опера «Севиль» были поставлены в родном городе Фикрета Амирова — Гяндже, и там же был организован симфонический концерт в рамках юбилея.

Ежегодный Международный Музыкальный Фестиваль имени Узеира Гаджибейли посвятил все три основных симфонических концерта юбилею великого композитора. Помимо этого, при непосредственной организации Министерства культуры совместно с Постоянным Представительством при ЮНЕСКО при полном аншлаге прошел концерт в большом зале Штаб-квартиры ЮНЕСКО.

Да и концерт в Нью-Йорке, о котором восторженно отзывались некоторые комментирующие, также прошел при финансовой и организационной поддержке Министерства культуры.

Столетие Фикрета Амирова не ограничивалось вчерашним концертом, но проходило красной линией в течение всего года.

Мы принимаем критику вчерашнего мероприятия, но для объективности, если она для кого-то имеет значение, и для полноты картины я сочла своим долгом поделиться информацией выше, а также напомнить уважаемым комментирующим об определенных объективных факторах, как-то: бюджетные ограничения, отсутствие школы звукорежиссуры, устаревшее техническое оснащение Дворца Гейдара Алиева, а также элементарно тот факт, что на любом концерте всегда что-то может пойти не так».

В заключении своего обращения Фарах Аджалова поблагодарида всех за внимание.