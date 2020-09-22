Мигрантов из Азербайджана в России может стать меньше

Наши соотечественники в качестве страны для трудовой миграции чаще всего выбирают Россию, так как попасть и закрепиться там проще, чем в других странах. Большой рынок труда предоставляет большие возможности, но то, насколько страна будет подходящей для мигранта, зависит от миграционных законов.

В России недавно была подготовлена концепция проекта нового федерального закона о вопросах миграции, которую некоторые эксперты называют революционной. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, и тогда мигранты в этой стране заживут по-новому.

Председатель Общественного совета при Государственной Миграционной Службе Азербайджанской Республики Азер Аллахверанов заявил #, что пакет предложений предусматривает новый подход к налогообложению мигрантов, получению ими патентов, регистрации и т.д.

«Правительство России пытается внедрить более совершенную систему управления миграционными процессами. В немалой степени это должно упростить жизнь мигрантов. Их права будут более защищены», – говорит эксперт.

Если предложения будут приняты, то они будут работать на законной основе из-за четкого учета. Некоторая часть мигрантов занимается трудовой деятельностью незаконно или скрывает часть доходов, а это уклонение от налогов, сокрытие доходов. В обозримом будущем в большинстве своем они перейдут на легальные трудовые рельсы. И им надо думать о положительной стороне, о том, что благодаря законной деятельности у них накопится определенная сумма на пенсионном счету.

Идет процесс упрощения процедуры регистрации. Суть электронного контроля в том, что на каждом этапе его трудовая деятельность будет контролироваться, а значит, мигрант не станет жертвой трудовой эксплуатации.

С другой стороны правительство России озабочено тем, чтобы изменения в миграционном законодательстве отстаивали интересы граждан страны. Так, по новым предложениям заработная плата мигранта должна быть не ниже средней зарплаты по отдельно взятому региону для конкретной категории работников. Это, по словам Аллахверанова, может привести к уменьшению вакансий для мигрантов. Раньше мигранты часто работали за более низкую зарплату, что делало их привлекательными работниками для работодателей. Теперь на это место будет претендовать и гражданин страны, таким образом, в России собираются бороться с безработицей.

«Не думаю, что после того, как закон примут, будет больше мигрантов из Азербайджана, так как и сейчас российское миграционное законодательство весьма либерально. Существенного оттока трудовых ресурсов ждать не стоит. А вот уменьшиться миграционный поток может из-за того, что некоторая часть мигрантов уже не будет конкурентоспособной на российском рынке труда», – резюмировал эксперт.

Экономист Натиг Джафарли отмечает, что большинство граждан Азербайджана, долгое время проживающих в России, уже имеют российское гражданство. В этой стране по некоторым подсчетам проживает около двух миллионов азербайджанцев, и где-то половина из них получила или находится на стадии получения российского гражданства.

По словам эксперта, если новое миграционное законодательство сделает для многих трудовых мигрантов работу в России невыгодной, это будет иметь негативный эффект для Азербайджана. Если немалая часть мигрантов вернется на Родину, то страна столкнется с проблемами, ведь работая в России, они определенную сумму отсылают домой. За счет этих средств, их семьи в Азербайджане решают свои социальные проблемы. Высылаемые средства способствуют росту покупательной способности на внутреннем рынке. Надо, как считает Джафарли, отслеживать ситуацию, и если изменения приведут к сложностям, искать пути выхода из ситуации на двустороннем уровне.

«Однако, не думаю, что в России пойдут по пути усложнения миграционного законодательства, так как эта страна заинтересована в увеличении миграционного потока. Там имеется диспропорция в некоторых регионах. В России должно жить 500 миллионов человек, чтобы страна нормально развивалась.

Возможно, в новом законе постараются привлекать мигрантов в малонаселенные регионы, которые нужно развивать. Сейчас же большинство стремится в Москву, Санкт-Петербург и несколько других крупных городов» ,– говорит он.

Что касается утечки мозгов, то, как отмечает Джафарли, сейчас в этом плане замкнутый круг: многие образованные люди России стремятся уехать на Запад, а на их место приезжают люди из стран СНГ. Такой круговорот существует уже давно и его нельзя искусственно остановить. Нужно сделать так, чтобы Азербайджан стал более привлекательным для своих специалистов, тогда и не будет утечки мозгов. Но не похоже, что это произойдет в обозримом будущем.