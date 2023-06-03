Министерство иностранных дел Украины ответило на мирные предложения Индонезии, озвученные ранее министром обороны Прабово Субианто. Между Украиной и РФ нет никаких спорных территорий для проведения там референдума, говорится в сообщении, размещенном в Facebook пресс-секретарем украинского МИД Олегом Николенко.

«Совершив акт агрессии, Россия оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей», что зафиксировано в документах ООН, отметил Николенко. По его словам, «на оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид». «Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может», — заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

Коснувшись самих предложений Индонезии, Николенко указал, что «прекращение огня, развертывание сил на расстоянии 15 километров и создание демилитаризованной зоны не сработает». В случае его достижения без вывода российских войск это «позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии».

Напомним министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре представил план мирного урегулирования войны России с Украиной.

Предложения Субианто включают немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны под контролем миротворцев и проведение новых референдумов на «спорных территориях» под эгидой ООН. Что имеется в виду под «спорными территориями» Субианто не уточнил.

Для создания демилитаризованной зоны каждой стороне предлагается отступить от линии соприкосновения на 15 километров. В этой зоне, по замыслу Индонезии, необходимо установить международный контроль.