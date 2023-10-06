Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в «резкой форме» призвал Вашингтон прекратить сотрудничать с курдскими формированиями на территории Сирии. Об этом сообщил ТАСС источник в министерстве иностранных дел Турции.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе разговора министр Фидан в резкой форме довел до сведения Блинкена, что США как союзник должны прекратить сотрудничество с террористической организацией «Силы народной самообороны» на севере Сирии», — заявил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что операции Турции в Ираке и Сирии по борьбе с терроризмом будут продолжены.

Источник также отметил, что в ходе беседы Фидан и Блинкен обсудили инцидент со сбитием турецкого БПЛА в небе над Сирией американским истребителем. «Была достигнута договоренность том, что механизм деконфликтинга будет эффективно работать таким образом, чтобы не мешать нашей борьбе с терроризмом», — сказал собеседник агентства.