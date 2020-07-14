МИД Турции отверг критику ЕС по поводу смены статуса собора Святой Софии

«Айя-София является собственностью Турции, любые проекты в отношении нее, в том числе изменение ее статуса, находятся исключительно в компетенции Турции. Никто не может вмешиваться в суверенные юридические дела Турции», — говорится в тексте.

Аксой также заверил, что «благодаря новому статусу мечеть Айя-София будет открыта для посетителей всех религий». «Работы внутри Айя-Софии никак не воспрепятствуют ее сохранению в списке всемирного культурного наследия», — утверждает он.(ТАСС)