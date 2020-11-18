МИД России: Вопрос об увеличении миротворческого контингента в НК не рассматривается

Вопрос об увеличении численности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не рассматривается. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Численность российских миротворцев определена четко в заявлении трех президентов. Мы исходим из того, что там написано. [Такой вопрос] не стоит», — сказал он.

Примерных сроков определения статуса Нагорного Карабаха нет, указал замглавы МИД РФ.

Москва рассчитывает, что ситуация в Армении не повлияет на выполнение договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, отметил Руденко.

«Мы не комментируем внутреннюю ситуацию в других странах, это их внутреннее дело. Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет отражаться в том числе и на судьбе подписанного заявления трех лидеров», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.