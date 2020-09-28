МИД России обвинил Twitter

Министерство иностранных дел России воспринимает действия администрации социальной сети Twitter в отношении аккаунтов российских СМИ как цензуру, указано в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.

В частности, принудительное снижение позиции аккаунта РИА «Новости» в поисковой выдаче как «очередной акт цензуры и дискриминации», указано в документе. Отмечается, что действия Twitter нарушают демократические принципы свободы выражения мнений и доступа к информации.

Российский МИД обратился к руководству Twitter с призывом пересмотреть свою политику и отказаться от «антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции».