МИД РФ заявил о безосновательном задержании россиян в Беларуси

МИД РФ заявил послу Беларуси в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По данным ведомства, замглавы МИД РФ Андрей Руденко пригласил Семашко для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений.

«Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России. С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — говорится в сообщении.

Там добавили, что «Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником».

Москва настаивает на совместном расследовании всех обстоятельств, подчеркнули в МИД РФ.