8 июня генеральный прокурор Армении, совершив незаконный визит на территорию Азербайджанской Республики, провел встречу с “представителем” незаконной структуры.

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, этот шаг, предпринятый против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики, не только нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, но и наносит серьезный ущерб нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на постконфликтном этапе, в том числе усилиям по установлению мира и безопасности в регионе.