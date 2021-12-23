«Обращаем ваше внимание, что наряду с отображением в приложении Google Maps названий Карабахского региона Азербайджана на азербайджанском языке, вопрос о указании поддельных названий на армянском языке был поднят по официальным дипломатическим каналам перед компанией Google».

Oб этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ о названиях освобожденных территорий Азербайджана в приложении «Google Maps».

По ее словам, в связи с искажением названий азербайджанских территорий руководству компании было направлено письмо, в котором был представлен список официальных географических названий соответствующих территорий Азербайджана.

«В настоящее время этот вопрос находится в центре внимания, продолжается принятие мер по устранению искажений», — подчеркнула представитель МИД.