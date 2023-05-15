На встрече в Брюсселе Армения признала территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно очередной встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении, состоявшейся в столице Бельгии Брюсселе и организованной президентом Совета Европейского Союза.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями с целью достижения конкретных результатов относительно согласования проекта двустороннего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, делимитации границ и восстановления коммуникаций. До сведения сторон еще раз доведена принципиальная позиция Азербайджана в отношении обеспечения мира и стабильности в регионе. В частности, крайне важно еще раз закрепить уважение к территориальной целостности государств, и в этом контексте исключительное значение имеет признание Арменией территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.