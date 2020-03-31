МИД Ирана: «Выборы» в Нагорном Карабахе повысят напряженность в регионе»

Так называемые «выборы» на оккупированных Арменией землях Азербайджана наносят ущерб усилиям по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, уверены в Тегеране.

Представитель МИД ИРИ Аббас Мусеви заявил, что «выборы», которые планируется провести сегодня в Нагорном Карабахе могут привести к новому витку эскалации напряженности на Южном Кавказе, сообщает Агентство Анадолу.

«Иран верит в необходимость отказа от любые шагов, осложняющих урегулирование проблем между двумя соседями нашей страны — Азербайджаном и Арменией», — сказал дипломат.

По мнению Мусеви, так называемые выборы в Нагорном Карабахе могут привести к новому витку напряженности и усугубить противоречия в регионе.

Представитель МИД ИРИ подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован мирными путями на основе норм международного права.