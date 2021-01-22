МИД Азербайджана: «Президент Азербайджана отправил вопрос статуса на свалку истории»

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала заявление в связи с принятой Европарламентом резолюцией.

Как сообщает АПА, Л.Абдуллаева отметила, что в принятой 20 января этого года Европейским парламентом резолюции о применении Общей внешней политики и политики безопасности с доктринальным и правовым воздействием и дорожной карте на 2021 год в очередной раз отражена однозначная поддержка ЕС территориальной целостности стран Восточного партнерства (в том числе Азербайджана) в рамках признанных на международном уровне границ:

«Несмотря на усилия некоторых проармянских кругов, после 44-дневной Отечественной войны каких-либо изменений в позиции Европейского Союза в поддержку территориальной целостности и неприкосновенность признанных на международном уровне границ Азербайджана и других стран Восточного партнерства не произошло.

Хотим внести ясность в некоторые необоснованные и запоздалые моменты, отраженные в резолюции. В первую очередь, наша позиция по вопросу будущего статуса региона и обеспечения безопасности армянского населения и наследия Нагорного Карабаха очевидна и однозначно выражалась неоднократно. Еще раз доводим до внимания членов Европарламента, не знакомых с этой позицией, что президент Азербайджана отправил вопрос статуса на свалку истории. Что касается безопасности армянского населения и наследия, то права всех граждан на территории Азербайджана, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания, обеспечиваются Конституцией Азербайджана, историко-культурные памятники охраняются на государственном уровне».