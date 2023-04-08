Комментарий пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани в связи с объявлением четырех сотрудников посольства Ирана в Азербайджане «персонами нон грата» в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции, предвзят и эмоционален.

Об этом # заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

«Относительно заявления иранской стороны о том, что предпринятые Азербайджаном меры противоречат принципам добрососедства, сообщаем, что незаконная деятельность на территории Азербайджана несовместима с добрососедскими отношениями и предпринятые шаги находятся в рамках Венской конвенции», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

6 апреля четыре сотрудника посольства Ирана в Азербайджане — дипломаты Мирмахди Мирсалампур Шариф, Гурбанали Пурмярджан Варджови, Хади Могадам и Эсгер Бахары Хош Мянзяр — были объявлены персонами нон-грата.

Им дали 48 часов, чтобы покинуть страну.