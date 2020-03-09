МИД Азербайджана обновил «черный список»

Министерство иностранных дел Азербайджана обновило «черный список» лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана.

Общее количество нежелательных лиц теперь составляет 947.

Среди них есть депутаты, музыканты, журналисты и другие.

В феврале текущего года данный список насчитывал 936 человек.

Отметим, что посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий без разрешения официального Баку считается преступлением.

В отношении лиц, осуществивших такие поездки, возбуждается уголовное дело по статье 318 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.