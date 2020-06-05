МИД Азербайджана: «Армения должна вывести захватнические силы с территории Азербайджана»

Армения, ответственная за пролитие крови тысяч мирных людей, нарушение прав сотен тысяч, а также грубое нарушение международных обязательств, ответственность которой доказана однозначной позицией международной общественности, не принимающей оккупацию азербайджанских земель, в том числе соответствующими решениями Европейского суда по правам человека, не имеет никакого морального права говорить о правах, законе или демократии, более того читать нотации другим».

Об этом сказала Report начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева,комментируя заявление МИД Армении о высказываниях азербайджанской стороны, которые якобы являются угрозой для Армении и региона.

Она отметила, что заявления и поведение руководства Армении в последнее время нуждаются в особом комментарии. Так, руководство захватнической страны вместо того, чтобы устранить последствия начатой Арменией войны, пытается продолжить эти последствия, т.е. усилить оккупацию признанных на международном уровне территорий Азербайджана и нарушить права сотен тысяч вынужденных переселенцев. Это показывает, что стоящие во главе Армении не просто не полностью понимают свою ответственность, но и равнодушны к будущему своей страны и населения.

«Если армянское руководство думает о мире и безопасности в регионе, как заявляет официальный Ереван, тогда должно вывести захватнические силы с территории Азербайджана и подготовить население к миру. Политическую волю же следует проявлять конкретными результатами, полученными за столом переговоров. Потому что ни у Азербайджана, ни у международных посредников терпение не безгранично», — отметила Л.Абдуллаева.