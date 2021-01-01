Microsoft обвинила российских хакеров в завладении исходным кодом своих программ

Microsoft обвинила российских хакеров в завладении исходным кодом своих программ. Об этом компания сообщила у себя в блоге, передает Газета.Ру.

По данным Microsoft, хакеры смогли получить доступ к исходному коду лишь ряда программ. При этом данными пользователей взломщикам завладеть не удалось.

В компании не указали, к какому типу исходного кода был осуществлен доступ.

На прошлой неделе сообщалось, что в ходе глобальной кибератаки на американские компании и ведомства, которую на Западе приписывают «русским хакерам», был скомпрометирован облачный сервис Microsoft. Однако в компании тогда опровергли эту информацию.

О самой кибератаке, затронувшей большое количество американских министерств и ведомств, а также ряд частных компаний, стало известно в середине декабря. Американские СМИ связали кибервзлом с группировкой APT29, также известной как Cozy Bear.