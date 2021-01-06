Michelin сократит более 2 тыс. сотрудников во Франции

Один из крупнейших в мире производителей шин Michelin намерен сократить на своих французских предприятиях до 2,3 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду.

В нем указывается, что руководство корпорации одобрило «план упрощения структур и повышения конкурентоспособности» за счет сокращения до 2,3 тыс. рабочих мест при нынешней численности персонала французских предприятий в 21 тыс.

Руководство заверило, что план модернизации будет осуществляться «на основе социального диалога» с трудящимися и их профсоюзами. Будут «проведены переговоры по трехлетнему рамочному соглашению, которое не повлечет за собой никаких увольнений», говорится в заявлении. Корпорация при этом подчеркивает, что осуществляемый план «не предполагает закрытия предприятий».

Как сообщил в среду Agence France-Presse президент компании Флоран Менего, «сокращениями будут затронуты все французские предприятия корпорации». В то же время он подчеркнул, что сокращение мест будет проводиться на основе добровольного ухода работников, в частности их выхода на пенсию.(ТАСС)