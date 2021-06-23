Международный аэропорт «Нахчыван» выведен из подчинения ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и передан в подчинение Кабмина Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Соответственно, внесено изменение в решение «Об утверждении устава и структуры ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

ЗАО «Азербайджанские авиалинии», министерству транспорта, связи и высоких технологий, министерству экономики и Кабинету министров Нахчыванской АР поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего постановления, в соответствии с требованиями законодательства.

Постановление вступает в силу с первого июля 2021 года.