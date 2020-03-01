Межафганские переговоры начнутся после освобождения заключенных

Переговоры между Кабулом и членами движения «Талибан» начнутся после освобождения 5 тыс. заключенных талибов и 1 тыс. афганцев, указано в декларации, подписанной США и талибами в Дохе.

Декларация также предусматривает, что после этого обмена остальных заключенных также освободят в течение трех месяцев.

Старт переговоров запланирован на 10 марта. Ранее эту же дату называли различные СМИ со ссылкой на источники. Место переговоров в тексте не указано.

Талибы в декларации обещают, что «не позволят ни одному из своих членов или представителей других группировок, включая «Аль-Каиду», использовать афганскую землю, чтобы угрожать безопасности Соединенных Штатов и их союзников». Также они гарантируют, что запретят членам движения сотрудничать с группировками или лицами, которые угрожают США.

США, как сообщалось ранее, согласно декларации, обещают вывести всех своих военнослужащих, также силы коалиции с афганской территории в течение 14 месяцев при условии, что движение «Талибан» будет соблюдать соглашение.

При этом и госсекретарь США Майк Помпео, и министр обороны США Марк Эспер после подписания соглашения заявили, что США могут в любой момент либо отказаться, либо скорректировать темпы вывода войск в том случае, если талибы не будут соблюдать договоренности.

Подписание исторического соглашения между талибами и представителями США состоялось в субботу в Дохе.