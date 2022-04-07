Анкара продолжит усилия по прекращению огня между Россией и Украиной. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что последние фото и видео из украинских городов, в том числе из Бучи, бросили тень на переговорный процесс между РФ и Украиной.

Чавушоглу назвал произошедшее в украинской Буче недопустимым и бесчеловечным. «Произошедшее в Буче – постыдно с точки зрения человечества», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что единственный выход из войны в Украине — это дипломатия.

Министр сообщил, что Анкара предложила конфликтующим сторонам продолжить переговоры в Турции.

«Турция во все периоды выступала за мир и законность. Эта война рано или поздно также завершится. Что касается вероятных сценариев, то вначале состоится встреча на уровне глав МИД, а затем президентов. Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в нашей стране», — констатировал он.

Глава турецкой дипломатии далее привлек внимание к ситуации в Мариуполе.

Он отметил, что Анкара продолжает переговоры с властями России и Украины по вопросу организации эвакуации из этого города морским путем.