Украинская певица Людмила Монастырская заменит русское сопрано Анну Нетребко в опере Джакомо Пуччини «Турандот» в Метрополитен-опере. Об этом сообщает New York Times.

«Я была удивлена, но почувствовала, что для меня важно спеть», — сказала Монастырская.

Гендиректор Метрополитен-оперы Питер Гелб рассказал изданию, что изначально Монастырская отказалась. Исполнительница отметила, что «не любит петь за чужие контракты», но в итоге она приняла предложение. Гелб также пояснил, что выбрал ее в качестве вокалистки в «Турандот» прежде всего из-за «красивого и мощного голоса».

Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отказали Нетребко в участии в предстоящих постановках в начале марта. (gazeta.ru)