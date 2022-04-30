Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оказался худшим игроком из топ-5 лиг по реализации опасных моментов. Об этом информирует портал WhoScored, передает Gazeta.ru.

Месси показал худший результат среди 165 игроков, у которых в текущем сезоне было не менее десяти опасных эпизодов в рамках национальных чемпионатов. Процент реализации опасных моментов у 34-летнего нападающего составил 8,3.

Аргентинец провел за парижан 23 матча в чемпионате Франции, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и 13 результативными передачами.