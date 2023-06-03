Аргентинский форвард Лионель Месси объявил о своем уходе из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на ESPN.

«Я был счастлив представлять «ПСЖ». Мне действительно нравилось играть в этой команде вместе с такими хорошими футболистами. Я хочу поблагодарить клуб за удивительный опыт в Париже», — сказал Месси.

1 июня главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего форварда последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода аргентинца из клуба. Однако позже парижский клуб заявил, что Галтье недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. Он перешел в «ПСЖ» в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».