Месси обсудит с Куманом, останется ли он капитаном «Барселоны»

Форвард Лионель Месси обсудит с главным тренером «Барселоны» Роналдом Куманом свою роль капитана.

Сегодня аргентинец сдал тест на коронавирус, а в понедельник, если результат окажется отрицательным, он возобновит тренировки и встретится с Куманом.

Как сообщает Sport.es, одной из тем беседы станет капитанская повязка, сейчас принадлежащая Месси.

Отмечается, что есть сомнения в том, что аргентинцу будет комфортно исполнять роль первого капитана команды после истории о его намерении уйти.

Куман с уважением отнесется к любому решению Лионеля.

Помимо Месси, капитанами в «Барселоне» являются хавбек Серджи Бускетс и защитники Жерар Пике и Серджи Роберто. (sports.ru)