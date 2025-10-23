Жорди Местре, бывший спортивный вице-президент «Барселоны» (2015–2019) и куратор академии, команды «Барса Б» и женского состава (2010–2014), высказался об уходе аргентинца Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Мне достоверно известно от третьих лиц, что Лео Месси и его семья очень злы на Лапорту. Очень злы. А то, что говорили, будто всё можно уладить за барбекю, уже видно, что нет.

Думаю, что всё, что бы мы ни сделали для Лео Месси, этого будет мало. То, что он нам дал — это невероятно. С экономической точки зрения турне с Лео и без него — это были две разные реальности. Да, он получал большую зарплату, но он её полностью заслуживал. Он приносил клубу огромные доходы. Мировые звёзды хотели переходить в «Барсу», потому что здесь играл Месси. Я бы сделал для него что-то историческое — чтобы его имя передавалось из поколения в поколение. Не знаю, может быть, назвать одну из трибун стадиона в его честь», — приводит слова Месте Sport.es.

Напомним, Месси покинул «Барселону» в 2021 году. (championat.com)