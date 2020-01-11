Меркель с нетерпением ждала встречу с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с нетерпением ждала переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Как уточняется, Меркель приехала в Москву, чтобы обсудить ряд двусторонних и международных вопросов. Среди таких тем канцлер ФРГ назвала ситуацию в Ливии, Сирии и Донбассе, а также ирано-американский кризис.

Меркель поблагодарила президента РФ за приглашение, отметив, что «лучше говорить друг с другом, чем друг о друге».

«Есть наиболее острые вопросы, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся», — передает слова российского президента РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Меркель 11 января совершит однодневный визит в Москву. В поездке ее сопровождает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (aif.ru)

| 2020-01-11T17:39:21+00:00 11 января 2020, 17:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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