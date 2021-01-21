Меркель потребовала немедленно освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине в четверг, 21 января, призвала освободить блогера Алексея Навального.

«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и всё правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», — сказала она.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что с 29 декабря прошлого года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов не считает Алексея Навального жертвой, а полагает, что он — лицо, совершившее преступление, передает ТАСС.

В беседе с «Коммерсантом» он ответил на вопрос, кем является Навальный: злоумышленником или жертвой.

«С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», — сказал Краснов.

Он также напомнил, что в настоящее время Навальный является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.