Меркель отказалась приехать в Вашингтон на очный саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет принимать участие в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.

Как сообщает ТАСС, об этом газете Politico сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Федеральный канцлер благодарит президента [США Дональда] Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией [коронавируса], она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон, — сказал политик. — Конечно, она продолжит следить за развитием пандемии».