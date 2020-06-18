Меркель намерена усовершенствовать европейский проект мира и свободы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена во время председательства Германии в Европейском Союзе прилагать усилия для усовершенствования европейского мирного проекта. «Европа является открытым, динамичным устройством мира и свободы, которое мы можем и должны постоянно улучшать», — отметила Меркель в четверг, 18 июня, выступая в бундестаге с правительственным заявлением, посвященным председательству ФРГ в ЕС во второй половине 2020 года, а также саммиту ЕС, намеченному на 19 июня.

По словам канцлера, Европа нуждается в Германии в той же мере, что и Германия — в Европе. При этом Европа является не только историческим наследием, но и «проектом, ведущим в будущее», подчеркнула глава немецкого правительства.

В прошлом сообщество европейских государств росло, при этом речь идет не только о расширении ЕС, но и об углублении европейской интеграции, отметила далее Ангела Меркель. Она напомнила, что свой вклад в этот процесс внесли и конфликты, одним из последствий которых, по ее словам, стал рост взаимного доверия европейских государств. (DW)