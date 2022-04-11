Mercedes-Benz планирует сократить выбросы углекислого газа в расчете на один легковой автомобиль более чем на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

Автопроизводитель отметил, что для достижения этой цели ключевыми средствами являются электрификация автопарка, использование зеленой энергии для зарядки, совершенствование аккумуляторных технологий, широкое использование переработанных материалов и возобновляемых источников энергии в производстве. Вместе с тем указывается, что Mercedes-Benz намерен к 2030 году покрыть более 70% своих потребностей в энергии за счет возобновляемых источников посредством генерирования солнечной и ветровой энергии на собственных площадках, а также с помощью дополнительных соглашений о покупке электроэнергии.

«Стремление к индивидуальной мобильности продолжает расти. Наша миссия состоит в том, чтобы удовлетворить эту потребность устойчивым образом. У Mercedes-Benz есть четкая дорожная карта, как стать углеродно-нейтральным», — отметил председатель правления Mercedes-Benz Group AG Ола Каллениус. «К 2030 году мы хотим пройти половину пути. Чтобы добиться более быстрого прогресса в защите климата, нам нужна максимальная самоотверженность и более тесное сотрудничество между правительствами, компаниями и обществом в целом», — подчеркнул он.

Кроме того, в компании уточнили, что до конца этого десятилетия Mercedes-Benz намерен перейти на полностью электрические автомобили. «Цель состоит в том, чтобы к 2025 году достичь 50%-ной доли подключаемых гибридов и электромобилей на пути к переходу на полностью электрические автомобили к 2030 году везде, где позволяют рыночные условия», — говорится в заявлении. Компания планирует утвердить свое лидерство в области электромобилей и среди коммерческих фургонов за счет продолжающейся электрификации всего модельного ряда.