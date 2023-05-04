В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины (САП) заявили, что мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу по делу о растрате бюджетных средств при покупке городским советом помещений завода «Краян».

По данным прокуратуры, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил Труханову меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 13,6 млн гривен (порядка $372 тыс.).

В публикации отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, поскольку подозреваемый по делу не внес ранее назначенный залог.

9 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о предъявлении обвинения трем заместителям Труханова, которых подозревают в участии в коррупционных схемах. Фамилии подозреваемых не разглашались. 5 декабря прошли обыски в юридическом и финансовом департаментах горсовета Одессы, а также в кабинете мэра города.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в здании администрации города Одесса.

По словам собеседника «Страна.ua», обыски в мэрии Одессы проводятся в связи с делом «о закупках 2021 года».