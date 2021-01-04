Мексика собирается предложить убежище Ассанжу

Правительство Мексики намерено предложить основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Об этом сообщил в понедельник президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Я буду просить главу МИД начать необходимую процедуру, чтобы попросить Великобританию о возможности оставить Ассанжа на свободе и дать Мексике предоставить ему убежище», — сказал он на пресс-конференции.

Обрадор также заявил, что приветствует решение лондонского суда, согласно которому Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни, и считает, что он «должен быть помилован».

Американский Минюст выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

Министерство юстиции США, в свою очередь, не стало комментировать заявление президента Мексики о намерении латиноамериканской страны предложить политическое убежище основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

«Нет», — ответили ТАСС в понедельник в Минюсте на вопрос, есть ли у ведомства комментарии на этот счет.