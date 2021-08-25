Мексика приняла в качестве беженцев из Афганистана женскую юношескую сборную по робототехнике. Об этом сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«Мы приняли первых соискательниц на статус беженца по гуманитарным причинам из Афганистана, они являются частью команды этой страны по робототехнике и отстаивают мечту: мир с гендерным равенством. Добро пожаловать!!!» — написал Эбрард в своем Twitter.

По данным издания TRT World, всем девушкам около 14 лет, их команда была удостоена международных наград в области робототехники. В частности, один из проектов был связан с разработкой аппаратов искусственной вентиляции легких из автомобильных запчастей.

Отмечается, что девушкам помогли покинуть страну доброжелатели, имена которых не называют, чтобы не навредить семьям, оставшимся в Афганистане.(Газета.ру)