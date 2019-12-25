«Мекка для детей» от Бахрама Багирзаде 

О том, чтобы увидеть священный город, в котором родился Пророк Мухаммед, автор мечтал с детства, слушая рассказы своей бабушки и мамы. Мечты Бахрама Багирзаде осуществились в самом начале XXI века, когда волею Всевышнего он совершил хадж в Мекку.

Маленьких читателей ждёт интересное путешествие, во время которого они узнают много нового об исламских святынях и самых знаменитых достопримечательностях Мекки. Вместе с автором они посетят великий город и пройдутся по древним улицам, которые ещё помнят величественную поступь Пророка Мухаммеда, ставшего избранником Всевышнего и последним Пророком, к которому по воле Аллаха был ниспослан священный Коран.