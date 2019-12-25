«Мекка для детей» от Бахрама Багирзаде 

В книжных магазинах Баку появилась новая книга Бахрама Багирзаде «Мекка для детей». Этот творческий подарок всем мальчикам и девочкам автор подготовил ко Дню солидарности азербайджанцев мира, сообщает #.

О том, чтобы увидеть священный город, в котором родился Пророк Мухаммед, автор мечтал с детства, слушая рассказы своей бабушки и мамы. Мечты Бахрама Багирзаде осуществились в самом начале XXI века, когда волею Всевышнего он совершил хадж в Мекку.
Маленьких читателей ждёт интересное путешествие, во время которого они узнают много нового об исламских святынях и самых знаменитых достопримечательностях Мекки. Вместе с автором они посетят великий город и пройдутся по древним улицам, которые ещё помнят величественную поступь Пророка Мухаммеда, ставшего избранником Всевышнего и последним Пророком, к которому по воле Аллаха был ниспослан священный Коран.
| 2019-12-25T20:28:04+00:00 25 декабря 2019, 22:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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