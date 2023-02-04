Королевские инсайдеры подтвердили, что принца Гарри и Меган Маркл пригласят на коронацию Карла III, несмотря на череду скандалов после выхода сериала «Гарри и Меган» и мемуаров «Spare» («Запасной»). Об этом сообщает The Sun.

Официальные лица, занятые подготовкой к коронации Карла III, рассказали The Sun, что принц Гарри и Меган Маркл «обязательно будут приглашены» на полуторачасовую церемонию в Вестминстерском аббатстве (06.05.2023), как минимум. Соответствующие приглашения разошлют уже в этом месяце — их получат 2000 человек, в том числе герцог и герцогиня Сассекские. Ведь, по данным королевских инсайдеров, никаких сообщений об исключении младшего сына короля Великобритании и его супруги из трехдневных празднований (06–08.05.2023) им не поступало.

«Они [принц Гарри и Меган Маркл] обязательно будут приглашены, и мы работаем в расчете на то, что они придут», — поделился источник.

Остается неясным, что будут делать принц Гарри и Меган Маркл, как неработающие члены королевской семьи, во время торжественных выходов на балкон и процессий.

Организаторы коронации надеются, что герцог и герцогиня Сассекские прибудут в Великобританию до объявленных выходных. «Было бы неплохо, если бы они прилетели заранее, чтобы не превратить исторический день в полный цирк», — цитируют их слова журналисты. (gazeta.ru)