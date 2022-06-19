Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз распадется раньше, чем примет в свой состав Украину.

Он сравнил ЕС с Советским Союзом. Обещания Еврокомиссии включить в состав объединения Украину напомнили Медведеву о детстве в 70-е годы, когда КПСС обещала всем коммунизм.

«Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю? А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет?»