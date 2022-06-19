Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз распадется раньше, чем примет в свой состав Украину.
Он сравнил ЕС с Советским Союзом. Обещания Еврокомиссии включить в состав объединения Украину напомнили Медведеву о детстве в 70-е годы, когда КПСС обещала всем коммунизм.
«Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю? А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет?»
По мнению Медведева, если ЕС все же сохранится, то Украина сможет вступить туда не раньше 2050 года. Он отметил, что Брюссель выдвинул Киеву «много абстрактных условий, объективная верификация которых невозможна».
«Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок — середина столетия. Не раньше».
До этого Медведев заявлял, что через пару лет Украина может исчезнуть как государство. Он также потребовал от Киева возобновить переговоры с Кремлем, если Украина не хочет лишиться территорий и суверенитета. (moscowtimes.ru)