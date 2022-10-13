Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что странам Запада «безразлична» судьба Украины, и они не собираются «впрягаться» за нее.

Медведев, слова которого приводят российские СМИ, также нелицеприятно высказался в адрес верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель», — написал Медведев. Он назвал главу евродипломатии «крупным военачальником несуществующей европейской армии», прокомментировав его слова про мощный военный ответ в случае любой ядерной атаки России против Украины.