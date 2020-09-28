МЧС Азербайджана о ситуации на линии фронта

Исходя из провокационной сущности военно-политического руководства Республики Армения вооруженные силы Армении грубо нарушили нормы и принципы международного гуманитарного права и продолжили обстреливать из тяжелых артиллерийских установку пункты компактного проживания населения, частные и многоквартирные жилые здания, в том числе гражданские объекты.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Сообщается, что в результате происходят пожары, наносится серьезный урон имуществу мирных жителей.

Сегодня в результате брошенных подразделениями Армении снарядов в ряде сел Агдамского и Тертерского районов произошли пожары в гражданских объектах. Соответствующие силы противопожарной охраны МЧС, незамедлительно привлеченные к местам события, за короткое время потушили пожары.