МЧС Азербайджана о ситуации на линии фронта

Исходя из провокационной сущности военно-политического руководства Республики Армения вооруженные силы Армении грубо нарушили нормы и принципы международного гуманитарного права и продолжили обстреливать из тяжелых артиллерийских установку пункты компактного проживания населения, частные и многоквартирные жилые здания, в том числе гражданские объекты.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Сообщается, что в результате происходят пожары, наносится серьезный урон имуществу мирных жителей.

Сегодня в результате брошенных подразделениями Армении снарядов в ряде сел Агдамского и Тертерского районов произошли пожары в гражданских объектах. Соответствующие силы противопожарной охраны МЧС, незамедлительно привлеченные к местам события, за короткое время потушили пожары.

| 2020-09-28T18:17:56+04:00 28 сентября 2020, 19:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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