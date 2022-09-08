Чемпион Азербайджана – «Карабах» сегодня начинает выступление в групповом этапе Лиги Европы. Команда Гурбана Гурбанова, которой не хватило совсем немного для того, чтобы во второй раз в своей истории пройти в групповой этап Лиги чемпионов, сыграет в гостях с немецким «Фрайбургом», сообщает #.

Еврокубковая кампания «Карабаха» в этом сезоне запомнилась немалым числом ярких страниц – агдамцы обыграли чемпионов Польши, Швейцарии и Венгрии, и им оставалось совсем чуть-чуть, чтобы добиться того же успеха с чешской «Викторией».

Тем не менее, интерес к матчам «Карабаха» продолжает оставаться на самом высоком уровне, о чем свидетельствует и тот факт, что матч против «Фрайбурга» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы можно будет посмотреть вживую на самом большом экране страны – в зале IMAX кинотеатра Park Cinema Flame Towers.

Между прочим, для Park Cinema это не единственный опыт показа матчей агдамской команды – до этого в зале IMAX демонстрировались матчи «Карабаха» против «Виктории», а в холле даже была организована небольшая фан-зона.

Напомним, что матч начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени. Приобрести билеты можно в кассах кинотеатра и на сайте www.parkcinema.az.