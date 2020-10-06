Матч Азербайджан-Кипр пройдет на нейтральном поле

УЕФА объявил о своем решении по поводу места проведения матча Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Кипра.

Как сообщает azerisport.com, учитывая ситуацию на фронте, УЕФА решил перевести игру из Баку на нейтральное поле.

Таким образом, матч Азербайджан – Кипр пройдет 13 октября в столице Албании, Тиране, и начнется в 19:00 по местному времени.

Напомним, что в письме АФФА в адрес УЕФА, а также в телефонных разговорах неоднократно говорилось о том, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана и правительственные структуры готовы провести матч в Баку, обеспечив безопасность. Однако, было отмечено, что провокации, проводимые вооруженными силами Армении против Азербайджана с 27 сентября, особенно в последние 48 часов, артиллерийские и ракетные удары по Гяндже и Мингячевиру, Хызынскому и Абшеронскому районам, удаленным от Нагорного Карабаха и других оккупированных регионов, обстрелы мирных жителей в Тертере, Геранбое, Бейлагане, Барде и других населенных пунктах, гибель и ранения мирных жителей, являются явным доказательством несоблюдения Арменией международного права. И хотя АФФА полностью гарантирует безопасность международной игры, иностранная агрессия и террористическое поведение Армении затрудняют какие-либо гарантии.