В Норвегии обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении, сообщила телекомпания NRK о решении суда провинции Телемарк.

Вердикт в отношении Брейвика был принят единогласно.

«Кажется, что обвиняемый явно встревожен и мыслями находится в своем мире, в который трудно проникнуть другим. В настоящее время он находится на той же идеологической точке, что и в 2011 году <…>», — отмечено в решении.

Ранее в Норвегии прошли слушания по делу Андреса Брейвика, получившего более 20 лет тюрьмы за теракт 2011 года, в ходе которого погибли 77 человек. Брейвик прибыл в зал для заседаний в черном костюме с темным галстуком и бритой головой, присутствующих в помещении он встретил нацистским приветствием, которое повторил при появлении судьи.

2 июля 2011 года правый радикал-одиночка Брейвик подорвал заминированный автомобиль возле штаб-квартиры правительства в Осло, в результате чего восемь человек погибли и десятки получили ранения. Затем он поехал в Утойю, где открыл огонь по ежегодному летнему лагерю молодежного крыла Лейбористской партии, политику которого Брейвик считал первопричиной многих проблем Норвегии. Здесь было убито 69 человек, в основном подростки, еще 66 ранены.

Брейвик сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. В 2012 году был признан вменяемым.