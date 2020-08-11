Марат Шафиев: Поэзия во все времена была убыточной…

Член Союза писателей Азербайджана, поэт, прозаик, публицист Марат Шафиев спустя 14-лет издал новую книгу – «Хроника одного десятилетия».

О новой книге, мотивации и пандемии М.Шафиев рассказывает в интервью #:

— Новую книгу вы представили, выдержав многолетнюю паузу. В чем причина такого перерыва?

— Отвечу словами классика: чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь.

— Любопытно, что выход книги совпал с пандемией, социальной изоляцией и карантином. Судя по всему, этот период стал светлой полосой в вашем творчестве…

— Предыдущие две мои книги изданы 14 лет назад. В новую книгу вошли 75 стихотворений – малая толика того, что сочинено в период с 2010 по 2018 годы. Стало быть, к пандемии это не имеет никакого отношения. Но вы правы в том, что творческий человек, для которого одиночество – составная часть работы, самоизоляцию переживает гораздо легче.

— В предисловии к книге написано: «каждое стихотворение подобно прожитой жизни, короткой, как вдох и выдох, выразительной, наполненной до краев…». Какие чувства вы вложили в новый проект?

— Я вложился кровью своего сердца. Правда, это не смертельно, кровь имеет свойство восстанавливаться. Меня покоробило однажды высказывание местного писателя: «к сочинительству надо относиться легко, как к игре». А я, дурак, на это жизнь свою положил.

— Как обстоят дела в литературном объединении «Содружество», основателем которого вы являетесь?

— Снова классика вспоминается: я тебя породил, я тебя и убью. После моего ухода в 2005 году с должности председателя, литературное объединение «Содружество» что-то в информационном пространстве больше не упоминается. А я занимался другими проектами. Например, был одним из составителей альманахов «Сотворение мифа», «Горы Кавказа, я вам не чужой», «Прощай и здравствуй!», «ЛУЧшее». Вместе с Тофиком Агаевым провел три конкурса «Хайку на волнах Хазара».

— Разговоры о последствиях пандемии не прекращаются. Кто или что, на ваш взгляд, пострадает больше всего?

— Пострадает все человечество. Люди, обладающие серьезной властью, прилагают всяческие усилия, чтобы сохранить свою власть, но таинственный палингенез, который заступает на место традиционного миропорядка, конечно, сильнее миллиардов долларов.

— Расскажите о дальнейших планах…

— В конце года хочу выпустить свой труд «Краткая история русскоязычной бакинской поэзии». Обидно, что существуют истории бакинской архитектуры, шахмат, авторской песни, но нет истории такого феномена как бакинская поэзия. Почему краткая? Потому что лепится на голом энтузиазме, в одиночку, на собственные средства. А были бы спонсоры, могла бы быть и «Полная версия…» — с твердым переплетом и толстой бумагой, с фотографиями и стихами наших героев. Но никому не интересны убыточные проекты. Но поэзия во все времена была убыточной, ее дело – совсем другого свойства, а ее дивиденды проявляются в далеком будущем.