Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Лидс» со счетом 7:0 в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере, передает ТАСС.

Забитыми мячами отметились Фил Фоден (8-я минута), Джек Грилиш (13), Кевин Де Брёйне (32, 62), Рияд Марез (49), Джон Стоунз (74), Натан Аке (78). На 61-й минуте встречи главный арбитр Пол Тирни после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый в ворота «Лидса» Фоденом, из-за офсайда.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали седьмую победу подряд и упрочили лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии с 41 очком после 17 матчей. «Лидс» потерпел второе поражение подряд и занимает 16-е место, набрав 16 очков в 17 встречах.