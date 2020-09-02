Манат не догонит падающий доллар без решения Центробанка

Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля позапрошлого года. Обесценивание американской валюты происходит на фоне масштабных монетарных стимулов, риска сохранения околонулевых ставок на горизонте нескольких лет, а также нервозности из-за предстоящих выборов президента США.

Впрочем, на курс маната к доллару, удерживаемого административными рычагами Центробанка, эта ситуация не повлияет. Ослабление доллара на мировом рынке вовсе не означает укрепление азербайджанской денежной единицы к основной резервной мировой валюте, считает депутат Милли Меджлиса, руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. Экономист аргументирует свое утверждение тем, что переход на плавающий курс нашей валюты не завершен и по этой причине котировки валютного курса маната к доллару будут определяться непосредственно решением Центрального банка.

В то же время эксперт отметил, что на текущий момент американская валюта теряет позиции к большинству денежных единиц, в частности, к евро. При этом единая европейская валюта по сравнению с долларом за последние 2 года меняется по самому высокому курсу. На текущий момент курс валютной пары приблизился к психологической отметке 1,2. По его словам, ускоренному падению доллара поспособствовало выступление 27 августа председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на симпозиуме Jackson Hole.

В ходе принятия решений по монетарной политике будет использован целевой показатель средней инфляции, заявил Пауэлл. «Сие означает, что ФРС отказывается от использования симметричного индикатора, — продолжил Байрамов. — Ослабление доллара не отразилось на рынке золота – оно за последний месяц подорожало на 24% и продолжает расти в цене. Однако все эти процессы, связанные с удешевлением доллара, не отразятся на котировках маната к доллару. Соотношение в этой валютной паре напрямую зависит от решений Центробанка».

Стремительная потеря позиций на мировом рынке американской валюты не отразится на валютной паре манат -доллар, пока соответствующее решение не будет принято главным банком страны, уверены опрошенные нами экономисты. Впрочем, Центробанк АР еще осенью минувшего года сообщил о невозможности перехода на плавающий валютный курс в 2020 году, анонсировав недостижимость соответствующей цели стратегической дорожной карты развития финансовых рынков и собственных заявлений о свободном плавании маната, которые главный банк делал на протяжении 2015 – 2016 гг.

«Одним из условий перехода на полный плавающий курс является расширение рынка ценных бумаг. В настоящее время мы не видим межбанковского активного рынка. В некоторых банках имеется ликвидность, а в некоторых нет. Следует добиться взаимного доверия среди банков. Если банк с высокой ликвидностью не доверяет банку с низкой ликвидностью, здесь невозможно говорить о доверии», — сказал председатель главного банка страны Эльман Рустамов в октябре минувшего года, отметив, что при полностью плавающем курсе невозможно сдерживать низкий уровень инфляции. «По этой причине в настоящее время мы вынуждены держать стабильный курс маната», — аргументировал он.

Касаясь причин отказа ЦБА от собственных же планов отпустить манат в свободное плавание, эксперт-экономист Натиг Джафарли сказал «Зеркало», что плавающий курс означает исключительно рыночную природу формирования котировок денежной единицы, невмешательство денежных властей страны в позиции национальной валюты и отсутствие каких-либо финансовых интервенций. «В нашей же ситуации это не представляется возможным, — считает эксперт. – Поскольку нет того количества независимых игроков рынка, представленных на зарубежных и внутренних рынках и стимулирующих валютный обмен и спрос на валюту внутри страны. Всего этого нет в Азербайджане, где предложение исходит исключительно от Государственного нефтяного фонда, а спрос диктуют коммерческие банки». Для рыночного валютного курса, говорит Джафарли, нужна либеральная экономика, отрытый рынок и реально работающий рынок ценных бумаг.